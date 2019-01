Cristiano Ronaldo está empenhado em levar Marcelo para a Juventus, diz jornal

Cristiano Ronaldo está empenhado em reeditar a parceria com Marcelo na Juventus, segundo relata o jornal espanhol "As" neste domingo. Os dois sempre mostraram grande entrosamento no Real Madrid, tanto dentro quanto fora de campo, e o português estaria trabalhando para convencer o brasileiro a mudar de clube.





Ainda segundo o "AS", Marcelo não cogitava deixar o Real Madrid há seis meses, quandro Cristiano Ronaldo trocou de clube, mas os últimos acontecimentos poderiam mudar essa condição. Nos últimos jogos, o brasileiro foi deixado no banco pelo técnico Solari por conta das falhas defensivas e recebeu até vaias da torcida ao falhar contra a Real Sociedad.





A negociação, no entanto, não é simples. Em 2017, Marcelo renovou contrato até 2022 com os espanhóis, que não pretendem vender o brasileiro, segundo relata o jornal. Além disso, a Juve está bem servida na lateral esquerda com Alex Sandro e ainda pode contar com De Sciglio para o setor.





Globo Esporte