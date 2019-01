Cruzeiro aceita pagar parte do salário, e zagueiro Manoel será emprestado ao Corinthians

(Foto: Agência I7/Mineirão)









O zagueiro Manoel está próximo de ser confirmado como o oitavo reforço do Corinthians para 2019. Após uma reviravolta nas negociações, que foram interrompidas pelo Timão na última sexta-feira, o Cruzeiro aceitou pagar uma parte dos salários do atleta e acordou o empréstimo dele por uma temporada.





Manoel, que está com 28 anos, é aguardado nos próximos dias no Corinthians para realizar exames e assinar contrato.





Inicialmente, o alto salário de Manoel e condições exigidas pelo atleta emperraram a negociação. Porém, com o Cruzeiro aceitando dividir os custos, a diretoria corintiano fechou a contratação. A Raposa arcará com aproximadamente 30% dos vencimentos dele.





O zagueiro chegou ao Cruzeiro em 2014 após se destacar com a camisa do Atlético-PR. Ele foi titular absoluto em 2015 e alternou bons e maus momentos em 2016, perdendo espaço após sofrer lesão e ver Murilo assumir a titularidade ao lado de Léo. No ano passado, Manoel teve ainda menos oportunidades em função do retorno de Dedé após consecutivas lesões nos joelhos. Ele disputou apenas 22 partidas durante toda a temporada. Atualmente, está em casa, com catapora, sem participar da pré-temporada com os companheiros na Toca da Raposa II.





Antes de Manoel, o Corinthians tentou a contratação de Leandro Castán, do Vasco, mas o jogador não obteve a liberação do clube carioca.





Atualmente, Léo Santos e Henrique são os titulares da zaga corintiana, que tem Pedro Henrique e Marllon na reserva.





Até o momento, os reforços confirmados pelo Corinthians para 2019 são: o lateral-direito Michel Macedo, os volantes Ramiro e Richard, o meia Sornoza, e os atacantes Gustavo Silva, André Luis e Mauro Boselli.





Globo Esporte