De olho no 100º título, Federer confirma participação no ATP 500 de Dubai

(Foto: Paul Kane / Getty Images)









O tenista suíço Roger Federer anunciou nesta quarta-feira que vai disputar o ATP 500 de Dubai, competição realizada entre os dias 25 de fevereiro e 2 de março. Será a terceira chance de Federer para quebrar a marca de 100 títulos na carreira.





O número 3 do mundo atingiu o troféu de número 99 na Basileia e caiu na semifinal do ATP Finals, na sequência, a primeira competição que teve a chance de atingir a marca de três dígitos. A partir da próxima semana, o atleta de 37 anos disputa Aberto da Austrália em busca do tri consecutivo, depois de triunfar em 2017 e 2018.





No ano passado, Federer optou pelo ATP 500 de Roterdã de última hora porque tinha chances de voltar ao topo do ranking. O suíço é heptacampeão em Dubai, onde jogou pela última vez em 2017. Além dele, Murray, Cilic e Nishikori estão entre as estrelas confirmadas para a competição.





Preparado para jogar em Melbourne, o vencedor de 20 Grand Slams disse que está ansioso para conhecer a chave. Ele participará da cerimônia de sorteio com a dinamarquesa Caroline Wozniacki às 5h desta quinta-feira.





- Tenho muita vontade de saber o sorteio (da chave). É verdade que os jogos da primeira e segunda rodadas são sempre complicados mas deves enfrentá-los com confiança e sabendo que num torneio como este, há que ganhar sempre aos melhores. Tento me divertir quando estou no circuito. Para ser honesto, nunca me diverti tanto como agora - disse ao jornal australiano "The Age".





Globo Esporte