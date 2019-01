Depois de virada de ano no ônibus e 2.500km de viagem, jogadores do River-PI chegam a SP para Copinha

Depois de pouco mais de dois dias na estrada, o elenco do River-PI chegou até Jaguariúna, interior paulista, sede do time na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O time saiu de Teresina no último domingo, encarou quase 2.500km na estrada e passou a virada do ano novo dentro do ônibus. Pouco tempo depois do desembarque, os jogadores fizeram o primeiro treino na cidade, onde encaram o Flamengo, atual campeão da Copinha, na primeira rodada.





Nos dias de viagem até São Paulo, a comissão técnica do River-PI repetiu uma estratégia dos últimos anos. Durante o trajeto, algumas paradas na estrada foram feitas para realizar treinos físicos. Campos ao lado de postos de gasolina foram selecionados, além de quadras em cidades próximas a BRs.





- Foi uma viagem tranquila, e os garotos estão focados no que viemos buscar aqui na Copa São Paulo. Fizemos um primeiro treino para que a gente possa desintoxicar da viagem. Espero que a gente trabalhe até o jogo contra o Flamengo porque eles estão focados e empenhados para que a gente consiga um resultado favorável - comentou o técnico Maradona.





Além do Flamengo na primeira rodada, o River-PI encara o Jaguariúna (no dia 6 de janeiro, às 13h45) e encerra a fase de grupos diante do Trindade-GO (dia 9 de janeiro, também às 13h45).





Globo Esporte