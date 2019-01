Diretor da Renault diz que mudança no regulamento da F1 para 2019 deve desfavorecer top 3

(Foto: Getty Images)









A Fórmula 1 terá algumas mudanças na estética dos carros para 2019. Graças a alterações no regulamento, as novas máquinas terão asas dianteiras e defletores simplificados, em uma tentativa da categoria de aproximar a distância entre os adversários, facilitando ultrapassagens. Para Marcin Budkowski, diretor executivo da Renault, quem mais perderá com isso são os três times da ponta: Mercedes, Ferrari e RBR.





- É difícil dizer se foi mais significativo para nós ou para os outros, mas minha opinião pessoal sobre isso é que as equipes maiores, as melhores, vão perder mais performance. Isso porque, por definição, eles tinham um carro mais rápido, então eles tinham um carro mais otimizado. Tudo estava mais em sintonia. Então, eles terão dado um grande passo atrás. Mas eles também estão melhor equipados para se recuperar, porque eles têm estruturas maiores, com mais recursos - disse ao "Autosport".





Para o dirigente polonês, por ser mais restritivo, o novo regulamento trará maior equilíbrio entre as equipes do top 3 e o meio do grid. Isso em razão da menor possibilidade de desenvolvimento do carro.





- Além disso, o entendimento que tiveram permitiu a eles chegarem ao nível anterior, então eles podem usar isso para tentar encontrar mais performance. Por isso, é difícil dizer quem terá dado o maior passo para trás e quem deu o maior passo à frente. Meu sentimento é que provavelmente você terá diminuído um pouco a diferença entre as equipes de ponta e as de meio de grid, porque os regulamentos são mais restritivos do que eram antes. Há menos performance disponível.





Quarta colocada na tabela de construtores em 2018, justamente atrás do top 3 formado por Mercedes, Ferrari e RBR, a Renault busca dar o próximo passo para brigar por vitórias. Entretanto, Budkowski é cauteloso quanto à performance da equipe na próxima temporada.





- Realisticamente, se você olhar para a situação como foi no ano passado, as diferenças, recuperar 1s5 de desempenho durante um inverno é quase impossível. Agora, temos uma mudança de regulamento para poder influenciar a hierarquia. Também há algumas mudanças na frente que podem prejudicar o desempenho ou a confiabilidade de algumas pessoas, portanto, há fatores externos, mas não estamos no controle deles. Do nosso ponto de vista, é conseguir o melhor carro possível e fazer o melhor trabalho possível com os regulamentos, fazer o nosso dever de casa e alcançar nossos objetivos - concluiu.





Globo Esporte