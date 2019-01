Dirigente do Palmeiras detona campo, cita Corinthians e diz que FPF teve "má vontade" com clube na Copinha

(Foto: Paulo Ricardo/Futura Press)









A eliminação nas oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior irritou profundamente João Paulo Sampaio. O coordenador da base do Palmeiras concedeu entrevista na Arena Capivari, após a derrota por 2 a 1 para o Figueirense, e fez duras críticas à Federação Paulista de Futebol (FPF). Na visão do dirigente, a entidade teve "muita má vontade" com o clube durante a competição.





O exemplo disso, segundo Sampaio, foi quando a FPF rejeitou o pedido do Verdão para deixar Capivari e enfrentar o Figueirense na cidade de Barueri. De acordo com o coordenador da base, a Federação teria vetado a mudança, mas permitido que o Corinthians fosse de Itu para a mesma Barueri, onde enfrenta o Visão Celeste nesta quarta-feira, às 21h45, pelas oitavas de final.





– Sentimento de dever cumprido pela entrega no campo, mas não foi o sentimento de que foi bem tratado. A gente merecia um campo melhor. A gente pediu um campo melhor domingo, pediu Barueri, mas não, não pode ir para lá. Mas o Corinthians pode? Palmeiras teve que vir ficar um mês aqui tratando o campo, e foi o pior campo da competição.





Além da qualidade do gramado da Arena Capivari, que ficou pior por conta das chuvas na primeira fase da Copinha, Sampaio também reclamou da arbitragem nos jogos do Palmeiras. O cartola lembrou que o clube teve gols anulados contra XV de Piracicaba e Capivariano, na primeira fase, e também contra o Figueirense, em lance que poderia ter garantido o empate em 2 a 2 (veja abaixo).





– A gente perde um jogo [contra o Capivariano], em que estava classificado, com um gol legítimo. Hoje o segundo gol legítimo. Então é muita má vontade, muita má vontade. A gente tem que estar bem atento, torcedor do Palmeiras, porque vai acontecer. Eu não quero privilégio nenhum. Só não quero que na dúvida seja para o adversário. E foi isso que a gente viu a competição toda.





– Torcedor do Palmeiras tem que ficar atento com o que vai acontecer, porque não é normal. O que aconteceu na Copa São Paulo não é normal. Meus atletas se entregaram, time não estava encaixado por uma série de desfalques, mas não vamos aceitar que a gente perca em outros setores. Tem que perder para o time adversário.





Campeão dos principais torneios de base do Brasil em 2018, o Palmeiras jogou a Copa São Paulo desfalcado por sete jogadores que serviam à seleção brasileira no Sul-Americano sub-20. Mesmo assim, avançou em primeiro no grupo de Capivari e chegou às oitavas de final após tirar Vitória e Galvez-AC. No entanto, caiu para o Figueirense, único clube a alcançar as quartas com 100% de aproveitamento.





