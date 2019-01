Dois pênaltis, 11 amarelos, dois vermelhos, troca de juiz: clássico "maluco" termina empatado

Um pênalti para cada lado, empate em 1 a 1. O primeiro encontro do ano entre Cruzeiro e Atlético foi disputado sob forte calor, no Mineirão, e não teve muitas chances claras de gol. Os gols, aliás, saíram apenas no segundo tempo. Fred abriu o placar aos 15 minutos, enquanto Fábio Santos empatou o duelo aos 37.





Antes da partida, jogadores de Cruzeiro e Atlético, torcedores e integrantes das equipes e da imprensa fizeram um minuto de silêncio em homenagem às vítimas da tragédia de Brumadinho, município da Região Metropolitana de Belo Horizonte. O momento foi muito bonito e respeitado por todos do estádio, que aplaudiram a homenagem.





Aos 18 minutos do segundo tempo, o árbitro Wanderson Alves, que já tinha reclamado de dores nas pernas, pediu substituição da partida. Ronei Cândido Alves assumiu o apito.





Com o resultado, o Cruzeiro se mantém na liderança do Campeonato Mineiro, com sete pontos. O Atlético chega aos quatro pontos e sobe para terceiro. As posições podem mudar dependendo dos resultados de outros jogos deste domingo.





O Cruzeiro volta a jogar na quinta-feira, quando visita o Boa Esporte, em Varginha, às 20h (de Brasília). O Atlético entra em campo um dia antes, na quarta-feira, quando recebe a URT, no Independência, às 21h30. Os dois jogos são válidos pela 4ª rodada do Campeonato Mineiro.





Público Presente: 43.354 Público Pagante: 39.088 Renda: R$ 834.717,00





