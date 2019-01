Edson Vieira indica mudanças no Comercial para jogo contra EC São Bernardo

Depois de dois jogos fora de casa e quatro pontos somados, o Comercial reencontra sua torcida no Palma Travassos na noite desta quarta-feira, em partida contra o EC São Bernardo, às 20h. O jogo é válido pela quarta rodada da Série A3 do Paulista.





Ainda sem saber se estará à beira do gramado, já que o Comercial ainda negocia a rescisão de contrato do ex-técnico Ricardo Costa, o atual comandante Edson Vieira fará alterações no time.





Sem poder contar com o lateral/volante Léo Pereira, expulso diante do Taboão da Serra na rodada passada, Vieira gostaria de promover a entrada de Kasado, porém, ele até o fechamento desta matéria ele não havia sido inscrito na competição. Outras opções são Cesinha e Tauã.





O técnico comercialino pode fazer mudanças no setor ofensivo, que ele criticou ao término do empate sem gols com o Taboão. Caique tem sido o titular, mas pode perder a vaga. A disputa está entre Michel Renner, Romarinho, Erik Bessa e Zé Andrade. João Marcos, recém-contratado, ainda não está inscrito na lista de atletas para a Série A3.





– Agora é minha cara, não posso pipocar, tem que ter minha personalidade [o time], quero equilibrar, atacar, fazer gol. A defesa está certinha – comentou Vieira.





O time comercialino deve iniciar a partida na Joia com Leandro Santos; Mizael, Léo Coelho, Danilo e Cortez; Leonai, Cesinha (Tauã), Paulinho e Edson Pio; Caio Vieira e Michel Renner (Erik Bessa, Romarinho ou Zé Andrade).





O Comercial é o nono colocado na A3, com quatro pontos. O EC São Bernardo, adversário desta quarta, tem três pontos, mas vem de duas derrotas seguidas, que provocaram a saída de Sandro Sargetim. O auxiliar Galego foi promovido ao comando técnico do Cachorrão.





Globo Esporte