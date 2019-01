Em estreia de novo técnico, Comercial vence São Carlos fora de casa

Após a mudança de técnico já na primeira rodada, o Comercial conquistou sua primeira vitória na série A3 do Campeonato Paulista nesta quarta-feira (23). Jogando fora de casa, o Leão venceu o São Carlos por 1 a 0, com gol de Caio Vieira, e somou seus três primeiros pontos na competição.





Sob o comando interino de Gustavo Marciano, o Comercial foi observado pelo novo técnico, Edson Vieira, que assistiu o jogo das arquibancadas. Nos primeiros minutos, pressão do Leão em roubadas de bolas e lançamentos diretos. Caio Vieira foi bastante acionado, mas a defesa chegava junto. Pio também teve chance aos 27 minutos, mas a bola passou rasteira no canto do gol.





Aos 39 minutos, o Comercial ficou reclamando de um pênalti do zagueiro, que teria afastado a bola com a mão. A arbitragem deixou o jogo correr.





No segundo tempo, o Leão segurou mais o jogo e viu o São Carlos avançar. Marciano trocou algumas peças e deixou o alvinegro mais ofensivo. Aos 36 minutos, Caio Vieira recebeu na entrada da área e encheu o pé para abrir o marcador para os visitantes. O São Carlos tentou buscar a reação, mas viu Romarinho, aos 43, e Léo Pereira, aos 45, desperdiçarem boas chances para o Comercial. No fim, vitória alvinegra por 1 a 0.





Na próxima rodada, o Comercial joga mais uma vez fora de casa contra o Taboão da Serra. O São Carlos recebe o Noroeste, ambos os jogos no sábado (26).