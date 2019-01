Em estreia no Paulistão, Palmeiras empata com o RB Brasil em Campinas

A estreia do campeão brasileiro no Paulistão não foi do jeito que a torcida do Palmeiras queria. Ainda em ritmo de pré-temporada, o time de Luiz Felipe Scolari ficou no empate em 1 a 1 com o RB Brasil, na noite deste domingo, em Campinas. A vitória verde, porém, quase vem nos acréscimos, com uma cabeçada de Deyverson, espalmada por Julio Cesar, ex-Corinthians.





Borja abriu o placar de cabeça, aos 13 minutos do primeiro tempo, completando cruzamento de Gustavo Scarpa. O volante Jobson, formado nas categorias de base do Palmeiras, empatou para o RB Brasil aos 34, com belo chute da entrada da área.





Dos seis reforços contratados pelo Palmeiras, só um estreou: o atacante Felipe Pires entrou no intervalo, no lugar de Gustavo Scarpa. O meia Zé Rafael ficou no banco. Os outros quatro (Ricardo Goulart, Matheus Fernandes, Carlos Eduardo e Arthur Cabral) não foram inscritos no Paulistão, mas ainda podem entrar na lista até 1º de março.





Uma confusão entre torcidas de Palmeiras e Ponte Preta ocorreu antes do jogo entre a equipe da capital e o RB Brasil, neste domingo, no Moisés Lucarelli, em Campinas, pela primeira rodada do Campeonato Paulista. Dois torcedores do Palmeiras foram encaminhados para o Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, um deles com ferimento de bala na perna e o outro com uma paulada na cabeça. Segundo o Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar, integrantes de uniformizadas dos dois times entraram em conflito em frente ao portão principal do estádio, e a PM precisou intervir.





O técnico do Palmeiras, Luiz Felipe Scolari, passou mal durante a entrevista coletiva após o empate em 1 a 1 com o RB Brasil, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Sentindo muitas dores, aparentemente nos rins, Felipão pediu desculpas aos jornalistas, se levantou com dificuldade e foi embora. "Gente, desculpa, não dá mais", disse o treinador, de 70 anos.





O Palmeiras volta a jogar na quarta-feira, em casa, contra o Botafogo de Ribeirão Preto, às 21h (de Brasília). O RB Brasil joga na quinta, às 17h30, contra o Mirassol, fora de casa.





O Palmeiras começou em ritmo acelarado, subindo a marcação para dificultar a saída de bola do RB Brasil e tentando imprimir velocidade também com ligações direta da defesa ao ataque. Numa das subidas, Gustavo Scarpa cruzou para Borja, livre, cabecear e fazer 1 a 0. O gol precoce fez o time desacelerar e ver Jobson garantir o empate da equipe mandante: ele pegou rebote na entrada da área e acertou belo chute. Daí até o intervalo, o jogo ficou completamente aberto, mas faltou capricho dos dois lados.





Felipão fez duas alterações no intervalo: entraram Bruno Henrique e Felipe Pires nos lugares de Felipe Melo e Gustavo Scarpa. A ideia era jogar mais pela direita, em velocidade. Foi num lançamento em profundidade de Bruno Henrique para Felipe Pires que o Palmeiras chegou ao segundo gol com Borja, aos 5 - corretamente anulado por impedimento. O RB Brasil cresceu e chegou a assustar o gol de Weverson. Felipão, então, atendeu ao pedido da torcida e colocou Deyverson em campo, no lugar de Borja. E a vitória verde quase vem nos acréscimos, com uma cabeçada de Deyverson, espalmada por Julio Cesar, ex-Corinthians.





