Em noite de Antetokounmpo, Bucks batem Pistons e mantêm a ponta da tabela

Time de melhor campanha na Conferência Leste, o Milwaukee Bucks confirmou o bom momento ao vencer o Detroit Pistons por 115 a 105 fora de casa, nesta terça-feira. Autor de um duplo-duplo (21 pontos e 11 assistências), Giannis Antetokounmpo foi o destaque da partida. Mesmo com a derrota da sua equipe, Reggie Jackson deixou a quadra como cestinha do jogo com 25 pontos. Outros jogadores com atuações destacadas foram: Andre Drummond (20 pontos e 13 assistências), Eric Bledsoe (20 pontos) e Luke Kennard (19 pontos).





Os Bucks começaram melhor e logo abriram 5 a 2. Pouco depois, Antetokounmpo acertou chute para três, fazendo 10 a 6. Numa cravada sensacional de Drummond, o Detroit diminuiu para 17 a 14, mantendo-se no jogo. Aos poucos, porém, os visitantes foram abrindo diferença. Com uma bola de três de Bledsoe, o Milwaukee pulou para 26 a 16. Sem forças para virar antes do fim do quarto, os Pistons foram para o segundo período perdendo por 30 a 22.





Khyri Thomas foi quem marcou os primeiros pontos do segundo quarto. Instantes depois, Johnson deixou o time da casa a dois pontos do empate. Kennard, numa bola de três, empatou em 35 a 35. O lance foi a senha para o Milwaukee acordar e marcar sete pontos seguidos. Com uma cesta de Wilson, os visitantes abriram nove de frente - 44 a 35. Dominado, o Detroit viu Lopez ampliar para 53 a 39. Pouco depois, Connaughton marcou 60 a 45. Os Pistons ainda diminuíram no último lance do quarto com Drummond. Só que quem foi para o intervalo vencendo foi o Milwaukee: 62 a 49.





O terceiro quarto começou com uma bola certeira de três de Reggie Jackson. Discreto até então, Antetokounmpo recebeu assistência de Bledsoe e fez 68 a 55. Aos quatro minutos, o Detroit virou mais uma bola de três, dessa vez com Johnson. Mantendo uma diferença confortável no placar, os Bucks ampliaram para 77 a 66 com uma cesta de Hill. Quando os Pistons esboçaram uma reação, Antetokounmpo e Middleton trataram de comandar as ações ofensivas do Milwaukee, que fechou o quarto com uma vitória parcial de 89 a 77.





Disposto a definir a partida o quanto antes, o Milwaukee abriu o placar do último quarto, com Connaughton. Pouco depois, Bledsoe chutou para três e acertou. O mesmo Bledsoe foi quem levou os Bucks aos três dígitos no placar - 102 a 83. Com quase 20 pontos de desvantagem, o Detroit seguiu com boas ações ofensivas, principalmente através do cestinha da partida Reggie Jackson. Só que do outro lado estavam Antetokounmpo e companhia, que trataram de liquidar o duelo pelo placar de 115 a 105.





Campanhas

Pistons: 21v, 28d (9º da Conferência Leste)

Bucks: 36v, 13d (1º da Conferência Leste)





Próximos jogos:

Pistons: Dallas Mavericks, quinta-feira, em Dallas

Bucks: Toronto Raptors, quinta-feira, em Toronto





Triplo-duplo de Russell Westbrook





Em Orlando, o Oklahoma City Thunder superou o Orlando Magic por 126 a 117. Em mais uma atuação de gala, o astro Russell Westbrook deixou a quadra com um triplo-duplo (23 pontos, 14 rebotes e 14 assistências). Apesar da grande atuação do camisa 0, o cestinha da partida foi Paul George, autor de 37 pontos. Pelo lado do Magic, Nikola Vucevic pontuou 27 vezes.





Campanhas

Magic: 20v, 31d (11º da Conferência Leste)

Thunder: 32v, 18d (3º da Conferência Oeste)





Próximos jogos

Magic: Indiana Pacers, quinta-feira, em Orlando

Thunder: Miami Heat, sexta-feira, em Miami





Cavs deixam a lanterna





Maior decepção da temporada, o Cleveland Cavaliers deu um alento aos seus torcedores nesta terça-feira. Jogando em casa, os Cavs derrotaram o Washington Wizards por 116 a 113, resultado que empurra o New York Knicks para a lanterna da Conferência Leste. O cestinha da partida foi Bradley Beal, que anotou 31 pontos, três a mais que Jordan Clarkson. O Cleveland agora está em 14º na classificação.





Campanhas

Cavaliers: 11v, 41d (14º da Conferência Leste)

Wizards: 21v, 29d (10º da Conferência Leste)





Próximos jogos

Cavaliers: Dallas Mavericks, sábado, em Cleveland

Wizards: Indiana Pacers, quarta-feira, em Washinton





Nets vencem os Bulls





Também nesta terça, o Brooklyn Nets recebeu o Chicago Bulls em Brooklyn e não decepcionou a sua torcida. Com 30 pontos de D'Angelo Russell, o time alvinegro triunfou por 122 a 117. Com 26 pontos anotados, Zach LaVine foi o cestinha do time visitante, que segue fora da zona de classificação ao playoff.





Campanhas

Nets: 28v, 24d (6º da Conferência Leste)

Bulls: 11v, 40d (13º da Conferência Leste)





Próximos jogos

Nets: San Antonio Spurs, quinta-feira, em San Antonio

Bulls: Miami Heat, quarta-feira, em Miami





