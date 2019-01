Emerson Sheik e Vilson são os novos gerentes de futebol do Corinthians; Alessandro sai

(Foto: Bruno Cassucci/GloboEsporte.com)









O departamento de futebol do Corinthians tem uma nova estrutura, apresentada nesta quinta-feira, 3 de janeiro, no primeiro dia de trabalho do elenco em 2019. Emerson Sheik, ídolo alvinegro recém-aposentado, e o ex-zagueiro Vilson, que também estava no Timão até o fim do ano passado, agora ocupam cargos de gerência.





Eles substituirão Alessandro Nunes, capitão nos títulos da Libertadores e do Mundial em 2012, e que desde 2014 ocupava a diretoria do Corinthians.





– A gente vem fazendo uma reformulação no departamento. Tem a volta da comissão técnica. Tivemos reunião com Alessandro e resolvemos que paramos o ciclo aqui em comum acordo, é um grande amigo, um cara que tenho que agradecer pela amizade. Obrigado por tudo – afirmou o diretor de futebol do Timão, Duílio Monteiro Alves.





Na prática, o ex-zagueiro Vilson ficará com a função exata de Alessandro, enquanto Sheik terá o papel de integração dos jogadores da base com o departamento profissional. O cargo do herói da Libertadores, porém, ainda não tem um nome definido.





– O Emerson (foi escolhido) pela história, por tudo o que já fez no Corinthians, e por entendermos que ele pode fazer essa ligação de atleta e diretoria. O Vilson, também, é diferenciado, inteligente, nos ajudou muito no dia a dia nos últimos anos. E acreditamos que pode nos entregar o que a gente procura. É pelo perfil – completou Duílio.





Desligado pelo presidente Andrés Sanchez, o ex-lateral-direito avalia propostas de clubes do Brasil.





– Meu contrato finalizou em dezembro e hoje sentamos após um planejamento que tínhamos para começar no dia 3. Após isso, precisávamos sentar e conversar. Foi um mês de muita reflexão minha. Vejo as trocas necessárias, para mim seria muito mais confortável ficar. Foram muitos anos como atleta e na função diretiva. Temos que tomar decisões, tenho que pensar no grupo e no Alessandro, que quer dar continuidade em sua carreira de gestor, estou muito feliz nela. Foi uma decisão conjunta – comentou o ex-gerente, que rechaçou a possibilidade de defender algum rival do Corinthians agora.





Vilson conviveu por mais de um ano e meio com dores no joelho esquerdo e decidiu pendurar as chuteiras precocemente, aos 30 anos.





Além deles e de Duílio, a diretoria corintiana conta com o diretor-adjunto Jorge Kalil.





No campo, além do técnico Fábio Carille, voltaram a trabalhar no Corinthians os auxiliares Leandro da Silva (Cuca) e Denis Lupp, o preparador Walmir Cruz e o observador Mauro da Silva.





