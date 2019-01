Estádio Mineirão recebe doações para vítimas de Brumadinho

(Foto: Corpo de Bombeiros)

Com a tragédia ocorrida em Brumadinho (MG), onde uma barragem de dejetos de minérios se rompeu arrastando instalações da empresa Vale e por áreas da cidade, muitas equipes de futebol se propuseram a ajudar as vítimas com mantimentos, ajuda médica e roupas.





As equipes do Cruzeiro e Atlético-MG se uniram para promover ações com objetivo de arrecadar doações durante o clássico válido pela terceira rodada do Campeonato Mineiro, que será disputado no Estádio do Mineirão neste domingo, às 11h.





Três pontos de arrecadação já estão distribuídos em setores da esplanada do estádio. Os interessados podem levar água mineral, alimentos não perecíveis, produtos prontos para consumo como biscoitos, leite, suco de caixinha, além de itens de higiene pessoal e fraldas.





Pelas redes sociais, as duas equipes informaram sobre as doações e, além disso, o Cruzeiro irá doar a quantia de R$ 50 mil arrecadados na venda antecipada de ingressos do clássico no auxílio aos atingidos pela tragédia do município da região metropolitana de Belo Horizonte.