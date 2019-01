Federação nega pedido e Santa Cruz continua liberado para jogos do Botafogo-SP

A Federação Paulista de Futebol (FPF) informou nessa segunda-feira (28) que o Estádio Santa Cruz continuará liberado para os jogos do Botafogo-SP. O Ministério Público Estadual havia pedido a interdição do estádio e que a partida entre Pantera e São Caetano fosse mandada para outro estádio da região.





De acordo com a Federação, o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) será cumprido e que o jogo contra o Azulão, no dia 2 de fevereiro, poderá ser mandado no Santa Cruz mesmo com as obras da arena multiuso em andamento.





Saiba mais





O promotor de Justiça Paulo Teotônio havia solicitado a interdição do local e indicou que os jogos contra rivais regionais e os quatro maiores times do estado tivessem torcida única. A norma da torcida apenas do clube mandante também valeria para o Estádio Palma Travassos, casa do Comercial.





A FPF informou que recebeu o pedido do MP, mas irá manter o que foi acordado no TAC até a partida contra o São Caetano. No último jogo em casa, o Botafogo foi derrotado pela Ferroviária por 2 a 1, o que colocou o Pantera na vice-lanterna do campeonato.





A próxima partida do tricolor será na quinta-feira, às 17h, contra o Novorizontino, fora de casa.





Confira a nota da FPF na íntegra:





A FPF informa que recebeu e analisa o documento encaminhado pelo MP-SP. Contudo, seguimos respeitando o TAC firmado em 19/12/2018, que libera parcialmente o estádio Santa Cruz. O mesmo vale sobre torcida única, que está prevista apenas para jogos entre Corinthians, Guarani, Palmeiras, Ponte Preta, Santos e São Paulo.