Ferroviária vence o Botafogo-SP fora de casa e cola no Corinthians

A Ferroviária conquistou sua primeira vitória no Campeonato Paulista durante a noite desta segunda-feira. Jogando no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, o time de Araraquara se impôs dentro de campo e derrotou o Botafogo-SP por 2 a 1, em duelo que encerrou a terceira rodada do Estadual.





O resultado deixa a Ferroviária na terceira colocação do Grupo C, com quatro pontos, ficando atrás do Corinthians pelo número de gols marcados (3 a 2). Já o Botafogo-SP, que segue sem vencer no torneio, permanece no quarto e último lugar do Grupo D, com apenas um ponto.





Pela quarta rodada do Paulistão, o Botafogo-SP visita o Novorizontino na próxima quinta-feira, às 17 horas (de Brasília). A Locomotiva, por sua vez, recebe o Ituano às 21 horas do mesmo dia, na Arena da Fonte Luminosa.





Sem se intimidar com a torcida rival, a Ferroviária começou pressionando e não demorou a abrir o placar. Aos 16 minutos, o atacante Maurinho pedalou na direita, tabelou com Tony e, de dentro da área, bateu chapado no canto esquerdo do goleiro, que nem arriscou pular para tentar a defesa.





O Botafogo, então, partiu para cima de maneira desordenada, o que permitiu a Locomotiva ser perigosa nos contra-ataques. Pouco antes do intervalo, Fellipe Mateus fez boa jogada individual na esquerda e cruzou rasteiro para Maurinho exigir boa defesa de Rodrigo Viana.





O time da casa voltou melhor do intervalo e empatou aos 22 minutos. Após cobrança de escanteio pela esquerda, Tadei saiu mal, e a bola sobrou para o zagueiro Ednei completar. A torcida presente no Santa Cruz, porém, teve pouco tempo para comemorar.





Três minutos depois, o zagueiro Élton, da Ferroviária, subiu bem após escanteio cobrado pela direita e testou firme, desempatando a partida. No fim, quando o Botafogo-SP se lançou ao ataque, os visitantes ainda quase ampliaram a vantagem em contra-ataque.





Gazeta Esportiva