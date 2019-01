Flamengo acerta compra de Bruno Henrique, e atacante não joga estreia do Santos no Paulista

(Foto: Ivan Storti/Santos FC)









A negociação foi concluída: por R$ 23 milhões (divididos em três vezes) e o empréstimo do volante Ronaldo - com direitos econômicos fixados em 3 milhões de euros -, o Flamengo acertou a contratação de Bruno Henrique por três anos.





O atacante, inclusive, nem se apresentou ao CT do Santos, onde era esperado às 11h deste sábado para a partida contra a Ferroviária, às 17h, na Vila Belmiro, e não jogará mais pelo Peixe. A forma como a negociação foi conduzida irritou o técnico alvinegro, Jorge Sampaoli.





Sampaoli não foi avisado sobre a ausência de Bruno Henrique na concentração e contava com o atacante, que estava relacionado normalmente para a partida.





A informação do acerto foi publicada pelos jornalistas Abel Neto e Paulo Vinícius Coelho, do canal "Fox Sports", e confirmada pelo GloboEsporte.com.





A expectativa dos rubro-negros é de que Bruno Henrique chegue ao Rio de Janeiro ainda neste fim de semana. Por questões burocráticas, não há chance de o atacante apresentado com Gabigol e Arrascaeta ao torcedor antes da partida contra o Bangu, no Maracanã.





Com a chegada de Bruno Henrique, a diretoria rubro-negra atende ao principal pedido de Abel Braga neste início de temporada. O jogador é uma indicação e recebeu ligação do próprio técnico, que identifica carência para o lado de ataque do Flamengo desde as saídas de Marlos Moreno e Geuvânio, que estavam emprestados.





Com as demandas ofensivas solucionadas, o Flamengo volta as atenções para o setor defensivo, onde busca a contratação de um zagueiro experiente e um lateral-direito. Há ainda a possibilidade de empréstimo de Jorge para a lateral esquerda, mas a negociação só terá avanços ao término da janela europeia, em 31 de janeiro. Jorge pertence ao Mônaco, nas está emprestado ao Porto.





Neste domingo, o Flamengo estreia no Campeonato Carioca, diante do Bangu, às 17h (de Brasília), no Maracanã.





Globo Esporte