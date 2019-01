Flamengo vence o Eintracht Frankfurt em Orlando e conquista a Torneio da Flórida

Se a obsessão em 2019 são títulos, o Flamengo já tem o seu primeiro na temporada. Na noite deste sábado, em Orlando, o Rubro-Negro venceu o Eintracht Frankfurt por 1 a 0 e conquistou a Flórida Cup – torneio amistoso de pré-temporada. Ao contrário da estreia contra o Ajax, Abel Braga optou por iniciar com reservas. A equipe principal entrou no segundo tempo. Jean Lucas marcou o gol da vitória.





O Flamengo retorna apenas na terça ao Brasil, mas certamente Abel Braga pode ter tirado boas conclusão da viagem aos Estados Unidos. Mesmo em pré-temporada, o Rubro-Negro fez bons jogos contra Ajax e Eintracht Frankfurt (atual campeão da Copa da Alemanha), clubes que estão no meio da temporada europeia. O São Paulo também participou do torneio.





O Flamengo entrou em campo com o time todo modificado. Da equipe que iniciou contra o Ajax, Rhodolfo foi o único que iniciou contra o Eintracht Frankfurt. Com a equipe principal desde o início, os alemães foram melhores, tiveram mais volume de jogo, mas não levaram muito perigo. Na defesa, Rodrigo Caio e Rhodolfo mostraram muita segurança. Apenas o croata Rebic, titular da Croácia na Copa do Mundo, incomodou. A expulsão do capitão Abraham, por agressão a Piris da Motta, mudou o panorama. O gol de Jean Lucas nasceu em jogada de Rodinei. Além dos zagueiros, Abel Braga deve ter aprovado as atuações de Ronaldo e Victor Gabriel – jovens que aproveitaram a oportunidade.





Na etapa final os papéis se inverteram. Abel Braga voltou com os titulares, mas manteve a zaga com Rhodolfo e Rodrigo Caio, além do goleiro César. O Eintracht, por sua vez, mudou toda a equipe. O que se viu, no entanto, foi um Flamengo preguiçoso e sonolento, claramente em ritmo de amistoso. A postura irritou Abel. O Rubro-Negro melhorou nos 15 minutos finais. Vitinho, Arão, Renê, Diego e Everton Ribeiro tiveram boas chances, mas erraram os alvos.





Autor de dois gols contra o Ajax, Uribe foi o artilheiro da Flórida Cup e recebeu o prêmio de melhor jogador do torneio. Cuéllar foi premiado como melhor em campo neste sábado.





