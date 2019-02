Fluminense anuncia contratação de Paulo Henrique Ganso

Paulo Henrique Ganso vestirá a camisa do Fluminense em 2019. O Tricolor anunciou a contratação do meia de forma oficial no final da tarde desta quinta-feira. O jogador de 29 anos, após rescindir contrato com o Sevilla, da Espanha, assinou por cinco anos com o clube das Laranjeiras. Nos posts em que anunciou o jogador, o Flu brincou com a ansiedade da torcida com a iminente chegada do novo camisa 10.





Ganso estava emprestado ao Amiens, da França, mas desejava retornar ao futebol brasileiro. Tanto que recebeu liberação dos dois clubes para procurar uma nova equipe. Nesta quinta, em Sevilla, o empresário Giuseppe Dioguardi conseguiu finalizar a negociação para desfazer os dois vínculos.





Ganso tem chegada ao Rio prevista para sábado. A apresentação oficial deve ser feita na segunda-feira ou na terça-feira da próxima semana.





Em busca de um meia para suprir a carência do elenco, o Fluminense se mostrou interessado em contar com o Ganso após contato com o estafe do atleta. O diretor executivo do Tricolor, Paulo Angioni, tocou as negociações com o empresário Giuseppe Dioguardi.





Em um primeiro momento, o Sevilla pretendia ceder o jogador por empréstimo por apenas seis meses (até o fim da temporada europeia). Nas negociações, o Fluminense fez valer o desejo de contar com o atleta por um ano. Na esperança de tentar vender o jogador, o clube espanhol esperou até o término da janela europeia de transferências internacionais, nesta quinta. No fim, o atleta conseguiu rescindir o contrato e assinou com o Flu.





Ganso é o oitavo jogador contratado pelo Fluminense para a temporada 2019. O Tricolor já anunciou também o goleiro Agenor, o zagueiro Matheus Ferraz, o lateral-direito Ezequiel, o volante Bruno Silva, o meia Caio Henrique e os atacantes Mateus Gonçalves e Yony González.





A carreira





Revelado pelo Santos em 2008, Ganso conquistou com a camisa do Peixe o tricampeonato paulista (2010, 2011 e 2012), uma Copa do Brasil (2010), uma Libertadores (2012) e uma Recopa Sul-Americana (2012).





Negociado com o São Paulo em 2012, o meia foi campeão da Sul-Americana do mesmo ano. Em 2016, foi vendido ao Sevilla-ESP, mas não conseguiu se firmar no clube espanhol. Emprestado ao Amiens-FRA em 2018, teve passagem discreta e decidiu retornar ao Brasil.





Globo Esporte