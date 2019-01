Gabigol deseja nova chance na Inter de Milão, diz revista

(Foto: Douglas Magno/BP Filmes)









Cobiçado pelo Flamengo, o atacante Gabriel Barbosa ainda sonha com uma nova chance na Inter de Milão. Segundo a revista italiana "Panorama", o artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2018 revelou seu desejo a representantes e amigos próximos - já na Itália.





- Antes de qualquer decisão, quero falar com (o técnico Luciano) Spalletti. No dia 7 de janeiro, vou me reapresentar. Eu gostaria de ter uma chance na Inter - disse o jogador.





Além do Flamengo, que propôs um empréstimo de um ano ao atacante e à Inter de Milão, outros clubes já demonstraram interesse por Gabigol. Na Inglaterra, Fulham e West Ham estariam de olho no atacante.





Gabriel deixou o Santos em agosto de 2016 rumo à Itália, mas não se firmou. Longe disso. Disputou 10 partidas pela Inter e marcou apenas um gol. Foi emprestado ao Benfica, de Portugal, mas também não vingou. Em 2018, retornou ao Santos, novamente por empréstimo, e voltou a apresentar um bom futebol - no Brasileirão, marcou 18 vezes.





