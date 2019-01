Gabriel Jesus comanda vitória do Manchester City sobre o Wolverhampton por 3 a 0 no Inglês

(Foto: Carl Recine/Reuters)









O brasileiro Gabriel Jesus começou 2019 voando. A sequência de jogos como titular, na ausência de Sérgio Aguero, foi muito bem aproveitada pelo atacante do Manchester City. Nesta segunda, o camisa 33 voltou a deixar sua marca, com dois gols na vitória tranquila por 3 a 0 sobre o Wolverhampton, no Etihad Stadium - Coady, contra, completou o placar. Gabriel Jesus chegou a sete gols nas três partidas seguidas como titular, somando os de hoje com os quatro na goleada de 9 a 0 sobre o Burton Albion, pela Copa da Liga Inglesa, e outro nos 7 a 0 em cima do Rotherham United, pela Copa da Inglaterra.





Aos nove minutos, Leroy Sané recebeu ótimo passe do zagueiro Laporte na área e cruzou na medida para Gabriel Jesus se esticar e abrir o placar para o City. A situação do time da casa ficou ainda melhor depois da expulsão do zagueiro Boly, aos 18, por um carrinho forte em Bernardo Silva. Com um a mais, o City mandou no restante da partida. Aos 39, Gabriel Jesus marcou o segundo, cobrando pênalti duvidoso sofrido por Sterling.





A vitória mantém o Manchester City à caça do líder Liverpool, que ainda tem uma vantagem um pouco confortável de quatro pontos. A disputa pelo título começa a afunilar entre os dois rivais. Confira a classificação atualizada da Premier League!





Os últimos 45 minutos foram burocráticos, salvo pela entrada de Kevin De Bruyne, voltando aos poucos de longa inatividade e buscando ganhar ritmo de jogo. Foram do belga as melhores chances, incluindo o cruzamento fechado que desviou em Saïss e, depois, em Coady no lance do terceiro gol, aos 32.





