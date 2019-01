Galvez é convidado para torneio na França, mas custos dificultam ida, segundo presidente

(Foto: Duaine Rodrigues)









Depois de ganhar destaque nacional pela boa participação na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2019, e pela situação que envolveu a delegação da equipe sub-20, que teve as passagens de volta para o Acre pagas pelo Palmeiras, após a eliminação na competição, o nome do Galvez surgiu para o cenário internacional do futebol, mesmo que ainda timidamente.





O clube foi o único brasileiro convidado para participar de um torneio de futebol na França. A competição será realizada entre os dias 20 e 22 de abril e já tem as equipes do Groningen-HOL, Lorient-FRA e Esperance-TUN confirmados.





A ida, no entanto, não deve ser possível. Segundo o presidente do Imperador, tenente-coronel Edener Franco, as despesas com passagens e estadias – num total de € 23.635 mil –, têm que ser custeadas pelo clube, valor que não há disponível para tal realização. Nesta segunda-feira (28), a cotação do Euro está em R$ 4,31.





– A gente tem que custear a ida pra lá, só que hoje é impossível. Teríamos que custear passagens e estadia no local. É muito caro pra gente. Por enquanto, não (irão). Nós informamos à população, caso apareça alguém que queira subsidiar. Não temos condições hoje de tirar R$ 100 mil do Galvez para participar de um torneio. É inviável para o clube, mas caso apareça alguma situação especial, com certeza a gente mandaria os meninos – explica o dirigente.





Apesar da possível ausência no torneio, Edener Franco destaca a importância de ver o Imperador ganhando ainda mais espaço no futebol fora do território acreano.





– É importantíssimo poder fazer o nome do Galvez estar cada vez melhor na sociedade e até em nível mundial – finaliza.





Globo Esporte