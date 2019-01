Grêmio anuncia Klauss Câmara como novo executivo de futebol

(Foto: Eduardo Moura)









O Grêmio anunciou na manhã desta quarta-feira a contratação de Klauss Câmara para assumir o cargo de executivo de futebol, vago desde a saída de André Zanotta, no final do ano passado. O profissional chega ao Tricolor após ser o homem forte do departamento de futebol do Sport.





Conforme antecipado pelo GloboEsporte.com, o clube gaúcho chegou a um acerto com o profissional ainda na última terça-feira. Restava apenas o anúncio oficial. Curiosamente, Câmara cumpre o mesmo caminho de seu antecessor, André Zanotta, que deixou o Rubro-Negro pernambucano para assumir o Grêmio no início de 2017.





A direção do Sport foi pega de surpresa com a saída do executivo. Até a tarde desta terça-feira, os dirigentes do clube pernambucano ainda não haviam sido comunicados da negociação. Klauss, inclusive, concedeu uma entrevista coletiva no CT do Sport pela manhã para falar sobre o planejamento do futebol do clube. A saída foi comunicada em uma reunião à tarde.





O dirigente assumirá a vaga aberta com a saída de André Zanotta, que deixou o Grêmio em dezembro para se mudar para os Estados Unidos. Desde então, o clube gaúcho estava em processo de seleção. Supervisor da CBF, Luís Vagner, com passagem anterior pelo Tricolor gaúcho, foi um dos candidatos que teve o nome analisado.





Aos 38 anos, o mineiro é formado em Educação Física com foco em Gestão Esportiva e tem pós-graduação em Gestão e Marketing Esportivo. Também foi jogador nas categorias de base do Cruzeiro e rodou por clubes menores.





Klauss Câmara era diretor de futebol das categorias de base do Cruzeiro, em 2017, quando foi promovido ao grupo profissional após a saída de Thiago Scuro do cargo. Na época, foi destacado pelo clube para viajar aos Emirados Árabes e contratar Thiago Neves. A contratação de Sassá e o repatriamento de Lucas Silva também aconteceram durante sua gestão.





Contratado em dezembro de 2017 pelo então presidente Arnaldo Barros, Klauss Câmara foi o homem forte do futebol do Sport em 2018. Mesmo com várias mudanças de diretoria – foram três grupos ao todo –, ele se manteve no cargo. E nem o rebaixamento para a Série B no final do ano abalou a sua popularidade. Tanto que foi mantido no cargo pelo presidente Milton Bivar, que era um candidato de oposição e assumiu o cargo de Arnaldo Barros.





