Grêmio estreia com goleada incrível diante São Raimundo-RR e vira líder do grupo na Copinha

Em uma noite onde todo o time do Grêmio parecia inspirado, a equipe gaúcha aplicou uma goleada de 7 a 0 sobre o São Raimundo-RR na estreia da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ao todo, seis jogadores balançaram as redes, com destaque para Léo Chú, que marcou duas vezes. Apenas no primeiro tempo, foram quatro gols, e os outros três na etapa complementar.





Existe um ditado no futebol: quem não faz, leva. E foi assim no primeiro tempo da partida entre Grêmio e São Raimundo-RR. Logo aos três minutos, Janderson perdeu uma chance incrível. Porém, em apenas cinco minutos, o Tricolor fez três gols. Da Silva abriu o placar aos 14, Léo Chú fez dois, aos 17 e aos 19. A partir de então a equipe gaúcha teve mais chances. Aos 32, Da Silva ficou cara a cara com o goleiro Marco Vitor e chutou para fora. O quarto gol veio de pênalti. Pet cruzou, a bola bateu na mão do adversário e o próprio lateral gremista converteu a penalidade, aos 42 minutos.





Mesmo com a vantagem de quatro gols do primeiro tempo, o Grêmio mostrou suas cartas antes do primeiro minuto da etapa complementar. Léo Chu cruzou para Jhonata Robert finalizar em cima da zaga. Aos 16 minutos, Léo Chú entrou para o Inacreditável Futebol Clube, ao perder um gol incrível na pequena área. Renan, que havia entrado no decorrer da partida, fez o seu aos 24. Kazu marcou aos 35, e Sávio, aos 36, fez o sétimo para fechar a conta.





Os próximos jogos das equipes serão no domingo. O São Raimundo entra em campo mais cedo, diante do Oeste, às 16h45. Já o Grêmio enfrenta o Lagarto, às 19h. Ambas partidas ocorrem na Arena Barueri.





O Grêmio agora é líder do grupo 21 da Copinha, com os mesmo três pontos que o Oeste, mas com um saldo maior. O mesmo quesito faz com que o São Raimundo-RR seja o lanterna e o Lagarto terceiro colocado.





Globo Esporte