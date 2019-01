Há oito anos sem disputar corridas na F1, Kubica diz que será "novato" na categoria em 2019

(Foto: Getty Images)









Robert Kubica se prepara, no dia 17 de março, para voltar a ser piloto titular da Fórmula 1 após um hiato de oito anos. E ainda que tenha em seu currículo 76 largadas e uma vitória na categoria, o polonês afirma que quando as luzes apagarem para a largada do GP da Austrália, será apenas mais um novato.





- Na Austrália eu serei mais novato do que aqueles que já correram por cinco temporadas. Isso porque a F1 mudou muito. Se você comprar os carros do início dos anos 2000 com os de agora, são completamente diferentes. Eu tenho que trabalhar bastante, mas estou ansioso pelo desafio e também em reencontrar o jeito natural de guiar que eu tinha no passado - diz.





Apesar de se considerar "novato" em sua volta à F1 pela Williams, o piloto de 33 anos acredita que a experiência que teve em sua primeira passagem pela categoria pode ser o diferencial para suportar as pressões exigidas pela competição. E ainda que sua história de superação seja emocionante, o piloto sabe que será julgado pelo seu trabalho.





- Tudo deverá vir o mais natural possível, sem você ter de procurar. O que tem ajudado é que sempre vivi o esporte em um nível tão alto que pude experimentar o que significa ser um piloto de F1 e o que significa correr contra os melhores do mundo. Eu espero que essa experiência me ajude a atingir o alto nível, que é o meu objetivo. Tenho os pés no chão e sei que o que vem a seguir é um grande desafio, do ponto de vista esportivo. Estar entre os 20 pilotos de F1 é uma grande honra, mas também um trabalho difícil. Tudo que importa é o meu trabalho e o que estou fazendo, pois sempre terá alguém te julgando de diversas formas.





Em fevereiro de 2011, o polonês sofreu um grave acidente de rali e quase teve o braço direito amputado, além de múltiplas fraturas nos membros do lado direito. Após dezenas de cirurgias, Kubica teve uma recuperação demorada, mas em 2017 finalmente voltou a pilotar carros de F1, em testes por Renault e Williams. Esperava-se que ele fosse confirmado como titular da equipe inglesa em 2018, mas a sonhada volta às corridas ficou para este ano.





Globo Esporte