Hugo Calderano atropela rival sueco e vai às quartas no Aberto da Hungria de tênis de mesa

Hugo Calderano, sexto do mundo, segue em frente no Aberto da Hungria. O brasileiro venceu, em partida válida pelas oitavas de final, na tarde desta sexta-feira, o sueco Kristian Karlsson por 4 a 1, com parciais de 11-4/11-8/8-11/11-3/12-10. Agora, ele terá pela frente, nas quartas, chinês Chuqin Wang, número 83 do mundo. A partida está prevista para o sábado, em Budapeste.





O brasileiro inicia a temporada 2019 em alto nível, como terminou o último ano. O bom desempenho, coroado pela sexta colocação no ranking mundial, faz com que Hugo Calderano siga atropelando os seus rivais.





Após a boa estreia diante do taiwanês Chean-An Chen (vitória por 4 a 2), Calderano manteve o alto nível de atuação contra o sueco Kristian Kalrsonn. Após abrir dos sets a zero, a reação do rival europeu ao vencer o terceiro set foi insuficiente para frear o brasileiro que liquidou o jogo com mais duas vitórias nos sets seguintes (11-3/12-10).





Vale lembrar que Calderano chegou às semifinais na edição 2018 do Aberto da Hungria.





Globo Esporte