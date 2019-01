Impecável no saque, Federer despacha Istomin na estreia e avança no Aberto da Austrália

(Foto: Michael Dodge/Getty Images)









Foi uma estreia até mais tranquila que o esperado. Em apenas 1h57m e com 14 aces, Roger Federer venceu Denis Istomin, do Uzbequistão, por 3 sets a 0, parciais 6/3, 6/4 e 6/4. A vitória levou o atual campeão à segunda rodada do Aberto da Austrália.





Federer já sabe quem vai enfrentar na próxima rodada. O suíço vai encarar o britânico Daniel Evans, que passou pelo qualifier Tatsuma Ito por 3 sets a 0, parciais 7/5, 7/6 (6) e 6/2.





O suíço mostrou que não teria muitos problemas para garantir a classificação logo no início. Federer quebrou o serviço de Istomin logo no terceiro game. Durante todo o jogo, não teve dificuldades.





Federer teve no saque sua principal arma. Muito eficiente no serviço, o suíço fechou a partida com 14 aces. Istomin sequer teve uma chance de quebra em toda a partida.





Globo Esporte