Imprensa argentina coloca atacante Marco Ruben como reforço do Athletico

O argentino Marco Ruben é a bola da vez no Athletico. Pelo menos é o que diz a imprensa argentina. Segundo o noticiário, o atacante de 32 anos, que joga no Rosario Central, pode ser reforço do Furacão para a temporada 2019. O Rubro-Negro procura um centroavante para repor a saída de Pablo, vendido para o São Paulo.





A informação foi inicialmente divulgada pelo jornalista Martín Charquero nesta quarta-feira. Segundo ele, o atacante estava negociando com o Nacional-URU, mas teria acertado com o Athletico. O canal VarskySports e o site Rosario Nuestro dizem que Ruben será emprestado para o Furacão por um ano com opção de compra - para isso, o jogador está renovando com o Rosario Central até 2020.





O GloboEsporte.com tentou entrar em contato com o empresário do jogador, Andrés Miranda, mas ele não respondeu a reportagem.





Marco Gastón Rubén Rodríguez nasceu em Capitán Bermúdez, na Argentina. Ele começou a carreira no próprio Rosario Central e passou por River Plate, Villarreal e Recreativo Huelva, ambos da Espanha, Dínamo de Kiev, da Ucrânia, Évian, da França, e Tigres, do México. Ele voltou ao Rosario em 2015.





Em 2018, o atacante quase foi contratado pelo Santos, que chegou a adiantar a negociação, mas o técnico Cuca vetou a contratação.





Até agora, o Athletico anunciou apenas um reforço para 2019 - o zagueiro Robson Bambu, ex-Santos. Porém, a diretoria tem trabalhado para buscar novas contratações e fortalecer o grupo para o alendário cheio de 2019. O clube busca pelo menos um volante, um goleiro e um atacante para a próxima temporada.





O Athletico terá pela frente pelo menos seis competições em 2019. Os aspirantes vão jogar o Campeonato Paranaense. E os titulares vão disputar Recopa, Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão e Copa Suruga.





A estreia do Furacão de Tiago Nunes em 2019 não tem data definida, já que a Conmebol ainda estuda uma solução para o conflito de datas entre a Recopa e a Libertadores.





O primeiro desafio do clube pela Libertadores será contra o Tolima, no dia 5 de março, às 21h30, no Estádio Manuel Murillo Toro, na cidade de Ibagué, na Colômbia.





