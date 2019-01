Itair garante Cruzeiro em dia com 2018 e promete cronograma para pagar dívidas da Fifa

(Foto: Vinnicius Silva/Cruzeiro)









Uma das principais preocupações do torcedor do Cruzeiro é a saúde financeira do clube. Mas o vice-presidente de futebol do clube, Itair Machado, afirmou que a situação irá apresentar uma melhora já no próximo balanço. Segundo ele, a diretoria conseguiu pagar todas as contas e premiações de 2018 e ainda economizou de R$ 80 milhões a R$ 100 milhões da dívida da Raposa, que, segundo o próprio clube já informou, beirava quase meio bilhão de reais.





- A saúde financeira virou o ano controlada. Nós conseguimos abater, aproximadamente, de R$ 80 milhões a R$ 100 milhões na dívida. Vai ser computada agora, porque ainda não fechou o balanço para poder apresentar no final de janeiro e fevereiro. O Cruzeiro terminou o ano em dia com pagamento, premiação e ainda conseguiu abater um valor considerável na dívida - garantiu o dirigente cruzeirense em entrevista ao programa Seleção Sportv.





O Cruzeiro ganhou quase R$ 75 milhões em premiações na temporada passada, só com as participações na Copa do Brasil (competição que foi campeão), Libertadores e Campeonato Brasileiro. Entretanto, algumas dívidas não conseguiram ser sanadas, como a da Fifa (dívidas com clubes que recorreram à entidade), que chega a quase R$ 100 milhões.





Segundo Itair Machado, a partir de março, o Cruzeiro vai programar um cronograma de pagamento das dívidas com os clubes, para evitar problemas futuros. Além disso, o Cruzeiro tenta ainda resolver o imbróglio financeiro com o Flamengo, envolvendo a compra do argentino Mancuello. O caso está sendo resolvido na Câmara Nacional de Resoluções e Disputas (CNRD).





- Nós herdamos o Cruzeiro assim, são R$ 90 milhões (de dívidas) só na Fifa. O Cruzeiro já procurou os clubes. A partir de março, nós vamos montar um cronograma de pagamento. A questão do Mancuello que o Cruzeiro discute e o que está sendo cobrado na CNRD são os juros, não é a dívida. A dívida, o Cruzeiro deve R$ 3 milhões. Se quiser, o Cruzeiro vai lá agora quita. Mas nós não concordamos com os juros cobrados.





Globo Esporte