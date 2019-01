Ituano vence Botafogo-SP em jogo-treino às vésperas de estreia no Paulistão

(Foto: Raul Ramos/Agência Botafogo)









O Ituano venceu o Botafogo-SP por 2 a 0 em jogo-treino realizado neste sábado, em Itu. Foi a primeira derrota do Pantera em quatro amistosos nesta pré-temporada.





A partida foi equilibrada, com chances de gol para os dois lados. Porém, o resultado foi decido somente no segundo tempo. O primeiro gol do Ituano foi marcado pelo Tricolor - o zagueiro Plínio fez contra. O segundo ainda contou com falha generalizada da defesa botafoguense.





O técnico Léo Condé optou pela formação 4-3-3 e iniciou a partida com Rodrigo Viana, Lucas Mendes, Ednei, Plínio e Pará; Denilson, Evandro, Diones; Renan Oliveira Pimentinha e Rafael Costa.





Na segunda etapa, Condé fez algumas mudanças e voltou com Rodrigo Vianna, Maicon Silva, Ednei, Plínio e Pará; Willian, Diones e Renan Oliveira; Marlon Freitas, Bruno Moraes e Leonan.





A estreia do Botafogo no Paulistão está marcada para o dia 20 de janeiro, às 11h, contra o São Bento, no estádio Santa Cruz. Já o Ituano, estreia no dia 21, às 20h, contra o Novorizontino, no estádio Novelli Junior.





Globo Esporte