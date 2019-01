Justiça condena São Paulo a pagar R$ 600 mil por confusão em jogo da Copinha em 2016

(Foto: Vitor Geron)









A Justiça condenou o São Paulo ao pagamento de R$ 600 mil à Prefeitura de Mogi das Cruzes em virtude da confusão ocorrida em um jogo na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2016. Na ocasião, torcedores uniformizados do Tricolor entraram em confronto com a Guarda Municipal e a Polícia Militar e causaram danos ao estádio Francisco Ribeiro Nogueira, o Nogueirão.





De acordo com a Prefeitura de Mogi, a decisão foi tomada pela 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça. Segundo a Prefeitura, desse valor, R$ 500 mil deverão ir para o Fundo Estadual de Direitos Difusos, enquanto R$ 100 mil devem ser recebidos pela própria Prefeitura por conta dos danos no estádio.





A ação, que tem um valor total de R$ 5,1 milhões, é movida pela Prefeitura de Mogi contra a Torcida Independente e o São Paulo. O município julga que o clube também é culpado pelo ocorrido em virtude de uma entrevista do presidente Carlos Augusto Barros e Silva, o Leco, na qual ele admitiu o financiamento às torcidas.





Em janeiro de 2018, a Justiça condenou a Torcida Independente ao pagamento de aproximadamente R$ 169 mil pelo ocorrido e absolveu o São Paulo, o que fez com que a Procuradoria Geral do Município recorresse junto ao Tribunal de Justiça.





A reportagem do GloboEsporte.com entrou em contato com o São Paulo, que, por meio de sua assessoria de imprensa, disse que "o clube recebeu a decisão com surpresa, uma vez que, na decisão de primeira instância, não foi considerado responsável pelo ocorrido". O clube disse que "ainda não tem o inteiro teor do acórdão prolatado pelo TJ/SP e que tem que aguardar sua publicação. Após análise de seus termos, o São Paulo irá avaliar a interposição do recurso competente".





A confusão no estádio Nogueirão ocorreu no jogo entre São Paulo e Rondonópolis, válido pelas oitavas de final da Copinha de 2016. O confronto começou do lado de fora do estádio, onde havia torcedores que foram impossibilitados de entrar no estádio pelo fato de o local ter atingido sua lotação máxima.





Segundo a Prefeitura de Mogi informou na ocasião, 15 pessoas ficaram feridas e foram atendidas no posto médico do local. Além disso, parte da estrutura do estádio, como catracas, corrimões e lixeiras, e carros da Guarda Municipal de Mogi das Cruzes também foram danificados.





Globo Esporte