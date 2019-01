Kuraly decide no final e Bruins batem Blackhawks no Winter Classic

Num dos jogos mais importantes da temporada regular da NHL, o Winter Classic de 2019 reuniu dois rivais. Boston Bruins e Chicago Blackhawks se enfrentaram no Notre Dame Stadium em Indiana, casa do Notre Dame Fightning Irish. Os Bruins saíram vitoriosos por 4 a 2, graças a um gol salvador de Sean Kuraly no final, continuando o tabu do time de Chicago, que só venceu uma partida outdoor em seis disputadas. Pelo lado de Boston, essa foi a segunda vitória em três jogos.





Como tem acontecido nas partidas após a demissão do técnico Joe Quenneville, os Blackhawks começaram fortes, enquanto os Bruins buscavam contra atacar com precisão. Nesta disputa de estilos, quem levou a melhor foi o time de Chicago. Após um vacilo de Torey Krug atrás do gol, David Kampf deu um passe para trás e encontrou Brendan Perlini livre na frente do goleiro Tuukka Rask para abrir o placar. Os Hawks continuaram melhores, mas Boston colocava mais pressão do que o início da partida, e foi assim que eles conseguiram um empate. Com um forecheck muito forte no power play, eles conseguiram recuperar o disco na linha azul, e Patrice Bergeron deu um passe no meio para David Pastrnak livre e pacientemente colocar por baixo das pernas de Cam Ward.





As coisas mudaram, e os primeiros cinco minutos do segundo período foram dos Bruins, mas foram os Blackhawks que conseguiram se colocar na frente no placar novamente. Numa boa jogada de Jonathan Toews, ele deu o passe para trás para Erik Gustafsson chutar da linha azul e Dominik Kahun desviou para passar por Rask e quebrar o cadeado.



Os Bruins continuaram a dominar, e sete minutos depois o empate novamente veio. Novamente no power play, Bergeron deu um passe para Pastrnak do outro lado, que tentou um chute, mas o puck novamente bateu na defesa e sobrou para o próprio Bergeron marcar. Rask ainda fez uma grande defesa no final do período e salvou Chicago de passar a frente novamente.





A última etapa acabou sendo a mais truncada de todas, mas, mesmo assim, as duas equipes continuaram tendo chances. Rask apareceu novamente para salvar, em uma grande atuação do goleiro, que acabou com 36 defesas. Faltando pouco menos de 10 minutos para acabar a partida, David Wagner chutou de longe e Ward defendeu. No rebote, Kuraly bateu de backhand e colocou os Bruins a frente. Os Hawks tentaram uma pressão no final, mas Brad Marchand acabou com a festa com um gol no empty net.





Os Bruins voltam no gelo na quinta-feira (03) em casa para enfrentar o Calgary Flames, enquanto os Blackhawks também jogam no dia 3, contra o New York Islanders fora de casa.





