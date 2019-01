Laís Souza comemora evolução nos movimentos em rede social

A ex-ginasta Laís Souza postou um vídeo em sua conta no Instagram fazendo movimentos com os ombros em sessão de fisioterapia. Com a mensagem "Deixe que seus sonhos sejam maiores que os seus medos. Obrigada a todos vocês que sonham comigo, o carinho que recebo é a mola propulsora", Laís agradeceu ao patrocinador e também a Neymar e ao cavaleiro Doda Miranda.





Neymar respondeu a postagem de Laís dando apoio e demonstrando carinho pela ex-atleta. "Vamos guerreira. Te amo pequena", escreveu.





Globo Esporte