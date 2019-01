Liga Inglesa lamenta fim das buscas e promete minuto de silêncio por Emiliano Sala

O desaparecimento do avião que transportava Emiliano Sala, contratação mais cara do Cardiff, de Nantes até a capital do País de Gales comoveu o mundo inteiro. E não é para menos. Na última quinta-feira, as buscas pelo jogador e piloto presentes na aeronave foram encerradas definitivamente pela polícia britânica. O atacante, que sequer chegou a atuar pelo novo clube, receberá uma homenagem do Campeonato Inglês, que soltou um comunicado mostrando "profunda tristeza" pelo término da operação de resgate:





"A Premier League está profundamente triste por saber que a operação de busca por Emiliano Sala e pelo piloto David Ibbotson foi encerrada.





Nossos pensamentos estão com esses dois homens e com seus entes queridos.





Vamos continuar apoiando nossos amigos do Cardiff City Football Club nesse triste e inacreditável episódio.





Como forma de respeito, haverá um momento de relexão silenciosa por Emiliano and David em todas partidas da Premier League na próxima semana".





O Campeonato Inglês não é o primeiro a se manifestar após o término das buscas por Sala. O Nantes, ex-clube do jogador, que voltou aos treinos nesta quinta, também exigiu a retomada da operação.





A irmã do atleta também se mostrou inconformada pelo fim das buscas e manteve as esperanças de que Emiliano Sala e o piloto David Ibbotson possam encontrados com vida, caso retornem com a operação:





- Eu sinto que eles estão vivos e estão bem. Estão esperando, peço por favor que não parem de buscá-los, eles estão vivos - afirmou Romina Sala em entrevista à imprensa argentina.





Globo Esporte