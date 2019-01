Machester United bate o Brighton e chega à sétima vitória em sete jogos com Solskjaer

O Manchester United é um novo time sob o comando de Solskjaer - e os números comprovam tal afirmação. Neste sábado, os Diabos Vermelhos derrotaram o Brighton por 2 a 1 e alcançaram a sexta vitória em seis jogos na Premier League (sete triunfos, ao todo) sob o comando do novo treinador, um feito inédito na competição. Pogba, de pênalti, e Rashford, em bela jogada, marcaram no primeiro tempo, enquanto Pascal Gross descontou nos minutos finais.





Com o resultado, o Manchester United chega aos 44 pontos, sobe para a quinta colocação e se aproxima da briga pela Liga dos Campeões - o Chelsea é o quarto com 47 e encara o sexto Arsenal neste sábado. Já o Brighton segue com 26.





Feito inédito de Solskjaer





Grande parte dessa reação do United é resultado do trabalho de Solskjaer. Ele assumiu após a demissão de Mourinho diante da derrota para o Liverpool em dezembro e, desde então, venceu seis jogos pelo Campeonato Inglês: Cardiff, Huddersfield, Bournemouth, Newcastle, Tottenham e Brighton. Nunca um treinador iniciou tão bem um trabalho na Premier League. Além disso, passou pelo Reading na Copa do Rei. O PSG que se cuide nas oitavas de final da Liga dos Campeões...





Com Richarlison e Bernard titulares, o Everton perdeu por 2 a 1 para o Southampton e parou nos 30 pontos. Os dois brasileiros saíram no início do segundo tempo, quando o time de Liverpool perdia por 2 a 0, e Sigurdsson descontou no apagar das luzes. Já Felipe Anderson atuou durante os 90 minutos na derrota do West Ham por 2 a 0 para o Bournemouth.





