Maior torneio de tênis do país, Brasil Open já tem data para acontecer

Torneio de tênis mais tradicional do país e um dos principais eventos esportivos internacionais da cidade de São Paulo, o Torneio Aberto do Brasil – ATP 250 – Brasil Open 2019 será disputado de 25 de fevereiro a 3 de março, no Complexo Desportivo Constâncio Vaz Guimarães – Ginásio do Ibirapuera.





O Brasil Open chega à sua 19ª edição. De 2001 a 2011, o Brasil Open foi realizado na Costa do Sauípe, Bahia. Desembarcou em São Paulo, em 2012, no Ginásio do Ibirapuera, onde permaneceu até 2015. Em 2016 e 2017, o Esporte Clube Pinheiros recebeu o torneio, que voltou ao Ginásio do Ibirapuera no ano passado.





A organização do Brasil Open 2019 divulgará nos próximos dias a data de início da venda de ingressos e valores, além da lista de jogadores que virão a São Paulo.





O Brasil voltou a figurar no cenário mundial de tênis, após uma lacuna de sete anos, em 2001, com a realização da 1a. edição do Brasil Open de Tênis, na Costa do Sauípe, litoral baiano. E já em seu segundo ano recebeu da ATP (Associação dos Tenistas Profissionais) o prêmio “Awards of Excellence”.





O torneio permaneceu na Bahia até 2011 e desembarcou em São Paulo, em 2012. O Brasil Open é hoje um dos principais e o mais tradicional torneio profissional realizado no país, com o maior número de edições realizadas até aqui (19).





Pelo Brasil Open já passaram grandes nomes do tênis mundial como Rafael Nadal, Gustavo Kuerten, Carlos Moyá, Tommy Haas, Nicolas Almagro, Juan Carlos Ferrero, Guillermo Cañas, entre outros.





