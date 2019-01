Manchester City perde de virada para o Newcastle por 2 a 1, fora de casa, pelo Campeonato Inglês

(Foto: Scott Heppell/Reuters)









A quatro pontos do líder Liverpool, o Manchester City entrou em campo nesta terça-feira com uma missão: vencer o Newcastle fora de casa e colocar pressão no rival. Deu tudo errado. Com uma atuação irreconhecível, sonolento e parecendo satisfeito com a vantagem mínima, o time do técnico Pep Guardiola perdeu de virada para o Newcastle, por 2 a 1, e pode ver o Liverpool aumentar a vantagem nesta quarta, quando recebe o Leicester (confira a classificação atualizada do Inglês). O City pagou caro por achar que o jogo já estava resolvido com o gol relâmpago de Agüero, com apenas 25 segundos de bola rolando. Enquanto os Citizen cochilavam em campo, aguardando os 90 minutos restantes, o Newcastle, que luta contra o rebaixamento, foi valente para virar a partida no segundo tempo.





Mal o jogo começou, e o placar já marcava 1 a 0 para o City: Sterling cruzou da direita, David Silva escorregou mas ainda conseguiu tocar de cabeça para Agüero bater de esquerda. Tudo indicava que seria mais uma vitória tranquila do time de Guardiola. Mas a equipe parou de jogar, e o Newcastle começou a acreditar que a virada não era uma missão impossível. A esperança se tornou real aos 20 da etapa final, quando Rondón aproveitou uma bola alçada na área para empatar o jogo. Àquela altura, o City já tinha percebido que não dá para achar que é capaz de resolver uma partida quando quiser. Um pouco tarde demais.





O volante Fernandinho teve uma noite infeliz no St. James' Park. O camisa 25, que já não vinha fazendo boa partida, acabou marcado por cometer o pênalti que resultado no gol da vitória do Newcastle, aos 34 minutos do segundo tempo. Fernandinho recebeu de Danilo na entrada da área do City, tentou sair jogando pelo lado errado, acabou desarmado por Longstaff e derrubou o rival. Ritchie cobrou o pênalti e garantiu três pontos fundamentais para afastar um pouco o Newcastle da zona da degola. Ainda no primeiro tempo, Danilo também já tinha vacilado ao perder a bola para Ayoze Pérez na defesa. Por sorte, o atacante rival não aproveitou a chance a mandou para fora.





