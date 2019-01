Manchester United vence o Newcastle por 2 a 0 e engata a quarta vitória sob o comando de Solskjaer

O conto de fadas do técnico Ole Gunnar Solskjaer com o Manchester United ganhou mais um capítulo nesta quarta-feira. Com gols de Romelu Lukaku e Rashford, ambos no segundo tempo, os Red Devils venceram o Newcastle por 2 a 0, fora de casa, e chegaram ao quarto triunfo consecutivo desde a chegada de Solskjaer para substituir José Mourinho no comando da equipe. O próximo compromisso, no entanto, será uma verdadeira prova de fogo: sábado, o Manchester vai enfrentar o vice-líder Tottenham, em Londres. Será que Solskjaer faz a quina?





Com quatro vitórias seguidas, o Manchester United esboça uma reação no Campeonato Inglês. Se não é possível sonhar com o título - o líder Liverpool está 16 pontos à frente -, a torcida já pode olhar para a zona de classificação para a Champions League. Como o Chelsea tropeçou na rodada - 0 a 0 com o Southampton -, o Manchester agora está a seis pontos os Blues, quarto colocados na tabela. Confira a classificação atualizada do Inglês.





A vitória desta quarta, pela 21ª rodada, teve participação direta do treinador de 45 anos. Percebendo que o Manchester United, mesmo pressionando desde o início, tinha dificuldade para furar a retranca do Newcastle, Solskjaer fez duas mudanças aos 17 minutos da etapa final, lançando o centroavante Romelu Lukaku e Alexis Sánches - de volta após um mês se recuperando de uma lesão muscular - nas vagas de Mata e Martial.





Menos de um minuto depois, o Manchester já vencia o jogo: Lukaku marcou em seu primeiro toque na bola, 38 segundos após entrar em campo, aproveitando falha do goleiro Dubravka, que bateu roupa na falta batida de longe por Rashford. Aos 34, em contra-ataque muito bem construído, Lukaku tocou para Alexis Sánchez, que deu um passe excelente para Rashford, livre, marcar o segundo.





Globo Esporte