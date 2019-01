Marcelo dentro, Neymar fora: confira a seleção do ano de jornal francês

Oblak; Alexander-Arnold, Varane, Van Dijk e Marcelo; Kanté e Modric; Hazard, Mbappé e Messi; Cristiano Ronaldo. Essa foi a seleção de 2018 na opinião dos jornalistas do francês "L'Equipe". Campeão da Liga dos Campeões, o Real Madrid tem três nomes na lista, enquanto Liverpool e Chelsea vêm em seguida, com dois. Já a campeã mundial França é a nação com mais representantes, três.





Se emplacou apenas um nome na seleção ideal do jornal francês, o Brasil, ao menos, apareceu bem cotado na votação dos jornalistas. Entre os goleiros, Alisson foi o quarto mais votado. Ederson, o sexto. Alex Sandro apareceu como a terceira escolha na lateral esquerda, enquanto Thiago Silva foi a quarta na zaga.





Neymar, o quinto entre meias e atacantes, e Firmino, o quarto entre os centroavantes, também ficaram perto de entrarem na seleção. Casemiro, Filipe Luís e Marquinhos foram outros nomes lembrados na escolha do L'Equipe.





Em relação à equipe ideal de 2017, saíram Buffon, Daniel Alves, Hummels, Sergio Ramos, Neymar e Cavani para as entradas de Oblak, Alexander-Arnold, Varane, Van Dijk, Hazard e Mbappé. Já a seleção dos internautas foi bem parecida com a dos jornalistas franceses, apenas com as ausências do goleiro esloveno do Atlético e do lateral inglês do Liverpool para as escolhas de Lloris e Meunier.





Globo Esporte