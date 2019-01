Martine Grael e Kahena Kunze abrem 2019 com ouro em tradicional regata de Miami

(Foto: Sailing Energy/World Sailing)









Atual campeã olímpica, a dupla Marine Grael e Kahena Kunze abriu muito bem a temporada 2019 da classe 49er FX. Na segunda-feira, as velejadoras conquistaram o ouro em seu primeiro desafio do ano, a tradicional regata Skiff Midwinter, em Miami, uma competição preparatória para a etapa da Copa do Mundo de Miami.





- Sempre é bom começar o ano com um resultado assim. A gente chegou um dia antes do início do campeonato. Foram três dias de regatas, com ventos bem variados: fraco, médio e forte. Nós só ganhamos uma regata, mas andamos sempre entre as cinco, oito primeiras, então foi bom, tirando a primeira regata, em que a gente escapou - disse Kahena.





Martine e Kahena perderam apenas 28 pontos nos três dias de regatas e ficaram bem à frente das vice-campeãs. As americanas Stephanie Roble e Maggie Shea perderam 38 pontos para levar a prata. As holandesas Odile van Aanholt e Marieke Jongens completaram o pódio, com 45 pontos perdidos.





Foi o terceiro título de Martine e Kahena na Skiff Midwinter. Elas foram campeãs também em 2015 e 2017. Agora as campeãs olímpicas se preparam para a etapa da Copa do Mundo de Miami, entre 27 de janeiro e 3 de fevereiro.





