Massa fala da dificuldade na adaptação para a Fórmula E

Em sua primeira temporada na Fórmula E, Felipe Massa passa por uma difícil adaptação. São apenas duas provas corridas até o momento e, naturalmente, o piloto que vem de outra categoria precisa de um tempo para se sentir em casa. O brasileiro admitiu que é complicada essa transição.





“Não é fácil. Há muitas coisas que você precisa mudar, especialmente quando você está acostumado a pilotar um Fórmula 1. Fiz alguns testes, e acho que passo a passo estou entendendo como está o procedimento na Fórmula E.”, disse Massa.





O brasileiro tem dois resultados ruins nas duas corridas que competiu. Mesmo estando entre os 10 primeiros na prova da Arábia Saudita, ele acabou caindo para 17º após duas punições. Já no último final de semana, no marrocos, Massa terminou em 18º.





Apesar da dificuldade inicial, o piloto explica o desafio da adaptação e acredita que ainda tem muito a aprender. “Existem muitas áreas diferentes, especialmente nas corridas – você precisa ter uma mente diferente. Mas na qualificação você precisa de outra mente, com apenas mais potência para uma volta. Então, novamente, você tem muitas coisas diferentes. A pista também, todas são em cidades, sempre muito estreitas, com baixa aderência. Há muito o que aprender, mas espero que eu possa fazer as coisas da maneira certa”, concluiu o ex-pilot de Fórmula 1.





Gazeta Esportiva