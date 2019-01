Mercado da Bola: Mudanças, contrato indefinido e empréstimo de atacante

(Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net)

O mercado da bola do futebol brasileiro continua agitado as vésperas dos principais campeonatos estaduais como Paulista, Carioca, Mineiro e Gaúcho. Uma das principais movimentações é no São Paulo.





O tricolor encerrou sua participação na Florida Cup com duas derrotas em dois jogos (perdeu para Ajax e Eintracht Frankfurt) e agora volta suas atenções para o Paulistão. Entretanto, o atacante Tréllez não irá continuar no clube. O colombiano aceitou a oferta do Internacional e será emprestado até o fim desta temporada. O Colorado pagará R$ 1,5 milhão para ter o atacante.





O jogador chegou a ser aproveitado no jogo contra o Ajax, mas a negociação é avaliada como positiva pelo tricolor. A negociação também tem um valor de compra fixado de 3 milhões de euros por 70% do jogador, caso o Inter tenha o interesse.





Baixa no Vasco





(Foto: Rafael Ribeiro / Vasco)





O zagueiro Werley, do Vasco, recebeu uma proposta do Sivasspor, da Turquia, e pode deixar o clube carioca. O clube ainda não recebeu nenhuma proposta e o jogador ainda não tomou uma decisão.





Contrato desfeito





(Foto: Letícia Martins / Guarani Press)





Destaque do Guarani em 2018, o atacante Caique não será jogador do Fluminense. Mesmo com um pré-contrato, houve um entendimento que a negociação deveria ser desfeita.





Segundo reportagem do Globo Esporte, o tricolor carioca iria utilizar Caique no time de aspirantes. Entretanto, com a construção do terceiro campo do CT prevista para terminar em abril, o clube não teria condições de formar o time. Além disso, o fato de não integrar o elenco profissional dessagrou Caique.





A assessoria do jogador divulgou no dia 19 de novembro de 2018 uma nota em que desmentia o acerto do jogador com o clube das Laranjeiras:





Por meio de sua assessoria de imprensa, a M9 Sports vem a público desmentir a notícia veiculada no dia de hoje (19/11/2018) pelo site GloboEsporte.com, em que o atacante Caique teria acertado com o Fluminense Football Club. De fato existem algumas conversas em cima do atleta, mas nada concreto, diferentemente do que foi publicado.