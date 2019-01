Mirassol x RB Brasil, pelo Paulistão, é interrompido após chuva; Reinício será nesta sexta

(Foto: Divulgação/Red Bull Brasil)









O jogo entre Mirassol e RB Brasil, pela segunda rodada do Campeonato Paulista, foi interrompido aos 23 minutos do primeiro tempo por causa de uma forte chuva que caiu sobre o estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, em Mirassol, a 450 km de São Paulo. A partida recomeçará nesta sexta-feira, às 15h, a partir do momento paralisado.





A tempestade começou ainda antes do apito inicial e encharcou completamente o gramado. Com a dificuldade de a bola rolar, as divididas passaram a ser ríspidas, colocando em risco a integridade dos jogadores.





Um pouco antes da interrupção, o Mirassol fez 1 a 0 com Wilson, batendo de fora da área, no canto de Júlio César. Alguns pontos do gramado do estádio Maião, como a bandeirinha de escanteio do lado direito do ataque do RB Brasil, ficaram impraticáveis.





A arbitragem esperou uma hora regulamentar para aguardar a melhora nas condições do campo, mas a chuva, que havia parado, voltou a castigar a cidade. Desta forma, o reinício para que se joguem os outros 67 minutos de partida será nesta sexta-feira.





Globo Esporte