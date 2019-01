Mourinho será comentarista esportivo, mas está proibido de falar do United

O técnico José Mourinho vai se aventurar por outra vertente do futebol mundial. Sem clube desde sua saída do Manchester United, Mourinho aceitou o convite de ser comentarista da emissora “Bein Sports”. De acordo com o jornal The Times, o técnico vai faturar 60 mil libras (cerca de R$ 285 mil) por partida em que trabalhar.





No entanto, Mourinho está proibido de comentar sobre sua saída do Manchester United. Esta “clausula de silêncio” foi assinada por ele na sua rescisão de contrato. O treinador faturou R$ 70 milhões em sua saída do clube inglês.





De acordo com o jornal Daily Mail, advogados do United irão acompanhar os dois primeiros jogos que Mourinho trabalhará como comentarista para saber se o técnico cumprirá o acordo. Recentemente, o treinador negou que tenha intenção de retornar para Portugal após o presidente do Benfica dizer publicamente que as portas estão abertas para Mourinho.





A princípio, Mourinho está confirmado em duas transmissões: Arábia Saudita x Catar na próxima quinta-feira, pela Copa da Ásia, e Arsenal x Chelsea no sábado, pela Premier League.