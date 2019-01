Nadal anuncia desistência de Brisbane e preocupa para disputa do Aberto da Austrália

(Foto: Al Bello/Getty Images)









O ano não começa nada bem para Rafael Nadal. Atual número 2 do mundo e se recuperando de uma cirurgia no tornozelo, o espanhol anunciou, nesta quarta-feira, a desistência do ATP 250 de Brisbane, na Austrália. Segundo ele, o problema dessa vez é na coxa esquerda, onde sofreu um estiramento nos últimos dias.





- Eu fiz uma ressonância magnética que mostrou um pequeno estiramento na coxa esquerda. Eu tentei jogar, queria jogar, mas foi a recomendação dos médicos. É uma coisa pequena que poderia se tornar algo muito maior. Quando você compete, a intensidade nos músculos pode deixar isso pior. Eu me sinto melhor que há quatro dias (...) Mas, é um risco de danificar meu corpo por um mês se eu jogar aqui - explicou Nadal.





Depois de se recuperar por três meses e meio, Nadal voltou a atuar na última semana no torneio de exibição em Abu Dhabi, onde foi derrotado pelo sul-africano Kevin Anderson. Logo depois do confronto, ele anunciou desistência da disputa pelo terceiro lugar justamente pela lesão muscular.





Nadal, aliás, não tem dado sorte em torneios disputados em quadras duras. O espanhol não completou 12 dos últimos 13 campeonatos neste tipo de superfície. Ele chegou ao fim apenas no Masters 1000 de Toronto de 2018, quando foi campeão. Em todos os outros, precisou se retirar de algum jogo ou sequer entrou em quadra com algum problema referente a lesão.





Últimos 13 torneios de Nadal em quadra dura





Brisbane 2018: Desistência

Australian Open: Retirada durante o jogo

Acapulco: Desistência

Indian Wells: Desistência

Miami: Desistência

Toronto: Campeão

Cincinnati: Desistência

US Open: Retirada durante o jogo

Pequim: Desistência

Xangai: Desistência

Paris: Desistência

ATP Finals: Desistência

Brisbane 2019: Desistência





