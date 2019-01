Neymar faz de cabeça, mas Guingamp vence com dois de pênalti e tira o PSG da Copa da Liga Francesa

Zebra das grandes na Copa da Liga Francesa. O singelo Guingamp, que no Campeonato Francês ocupa a última posição na tabela, venceu o Paris Saint-Germain por 2 a 1 no Parque dos Príncipes e avançou para as semifinais da competição. O gol do PSG foi marcado por Neymar, de cabeça; enquanto B'Gbakoto e Marcus Thuram (filho do ex-jogador Lilian Thuram), ambos de pênalti, garantiram a vitória dos visitantes.





O Guingamp teve, no total, três pênaltis assinalados a seu favor no jogo. No primeiro, cometido por Meunier, Thuram cobrou para fora. No segundo, confirmado somente após a utilização do árbitro de vídeo, N'Gbakoto bateu bem e empatou o jogo. E no terceiro, já nos acréscimos, Thuram se redimiu e balançou as redes - embora Areola tenha encostado nela quase defendido.





Marcus Thuram, sangue e sobrenome de craque. Filho do volante campeão mundial com a França em 1998 e que fez história com as camisas de Juventus e Barcelona, o atacante de 21 anos ainda tem muito o que mostrar na carreira. Mas já pode dizer que protagonizou uma eliminação do Paris Sint-Germain de Neymar, Mbappé e companhia em pleno Parque dos Príncipes. O grandalhão de 1,89m de altura foi pouco acionado durante a partida, cobrou muito mal o primeiro pênalti, mas virou herói ao converter a batida nos acréscimos. Esse foi seu 12° gol pelo Guingamp.





Na segunda partida oficial do ano, o Paris Saint-Germain amarga uma eliminação. E olha que o técnico Thomas Tuchel colocou em campo o que ele tem de melhor. Olhando como um todo, o PSG não fez uma partida ruim. O Guingamp, por exemplo, praticamente não ameaçou a meta defendida por Areola durante os 90 minutos de jogo. Mas descolou três pênaltis (o segundo deles, cometido por Bernat, bastante discutível). Com Mbappé bem abaixo e Di María saiu ainda no intervalo, coube a Neymar reger sozinho os ataques infrutíferos da equipe da casa.





Estão classificados para a fase de semifinal da Copa da Liga Francesa os seguintes clubes: Strasbourg, Monaco, Bordeaux e Guingamp. As datas, horários e locais das partidas ainda serão definidos.





As duas equipes agora voltam a campo pelo Campeonato Francês no próximo sábado. Às 14h (de Brasília), o Paris Saint-Germain visita o Amiens fora de casa. Às 17h, é a vez do Guingamp receber o Saint-Étienne no Stade du Roudourou.





