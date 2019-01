NHL anuncia confrontos para Winter Classic e Stadium Series em 2020

A NHL anunciou nesta sexta-feira (25) os confrontos para as edições de 2020 do Winter Classic e do Stadium Series. No primeiro dia do próximo ano, Nashville Predators e Dallas Stars irão duelar no famoso Cotton Bowl Stadium, em Dallas (Texas). Por sua vez, no dia 15 de fevereiro, Colorado Avalanche e Los Angeles Kings se enfrentarão na U.S. Air Force Academy.





O Winter Classic de 2020 marcará as primeiras aparições de Predators e Stars em um jogo ao ar livre. A franquia de Dallas será a nona anfitriã da partida, se unindo a Boston Bruins, Buffalo Sabres, Chicago Blackhawks, Detroit Red Wings, Philadelphia Flyers, Pittsburgh Penguins, St. Louis Blues e Washington Capitals. E caminhando para a 12ª edição do Winter Classic, é a primeira vez que um jogo ao ar livre da NHL ocorrerá no sul dos Estados Unidos.





O palco do confronto entre Predators e Stars será o famoso Cotton Bowl Stadium, localizado na região próxima ao centro de Dallas. O Cotton Bowl é o sexto estádio de futebol americano a receber um jogo da NHL e o terceiro estádio utilizado pelo futebol americano universitário. Entre os anos de 1937 e 2009, foi palco do Cotton Bowl Classic – jogo que integra o grupo dos bowls mais importantes da temporada da NCAA – e ainda recebe o “Red River Showdown”, confronto anual entre Oklahoma Sooners e Texas Longhorns.





O Cotton Bowl Stadium também já recebeu jogos da NFL, AFL, MLS e da Copa do Mundo de Futebol em 1994.





NHL anuncia confrontos para Winter Classic e Stadium Series em 2020Por sua vez, os Avs irão ao gelo em um jogo ao ar livre pela segunda vez e os Kings, pela terceira vez. O time do Colorado foi o anfitrião da edição de 2016 do Stadium Series e acabou sendo derrotado pelo Detroit Red Wings (5 a 3). Dois anos antes, também no Stadium Series, a franquia de Los Angeles recebeu o Anaheim Ducks no Dodger Stadium, de onde saiu com a derrota por 3 a 0. Um ano depois, os Kings enfrentaram o San Jose Sharks no Levi’s Stadium; na ocasião, o time de L.A. levou a melhor por 2 a 1.





O Stadium Series de 2020 vai acontecer no Falcon Stadium, localizado na U.S. Air Force Academy (Colorado) e que receberá um jogo outdoor de hóquei pela primeira vez. O estádio foi inaugurado no ano de 1962; pouco mais de 41.300 pessoas viram o time de Air Force vencer Colorado State por 24 a 0 no primeiro jogo de futebol americano lá realizado. O Falcon Stadium também já abrigou jogos de lacrosse.





