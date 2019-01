No adeus de Fàbregas, Morata faz dois, e Chelsea se classifica na Copa da Inglaterra

O atual campeão Chelsea começou a sua caminhada na Copa da Inglaterra com vitória: 2 a 0 sobre o Nottingham Forest, da Segunda Divisão, neste sábado, no Stamford Bridge, ainda pela terceira rodada. Morata foi o herói da tarde ao marcar os dois gols do jogo, que também teve a despedida de Cesc Fàbregas como um dos pontos altos – o meio-campista espanhol está a caminho do Monaco.





Morata chegou aos nove gols na temporada (em 1498 minutos em campo), o que não chega a ser um número péssimo para o atacante. A torcida, porém, já parece ter perdido a esperança no espanhol há algum tempo, uma vez que ele custa a aproveitar as oportunidades. Mesmo tendo marcado duas vezes hoje, conseguiu a proeza de perder outras duas chances claras, esta na foto na pequena área, com o gol vazio. "Sorte" que estava impedido.





Fàbregas deixa o Chelsea sem uma exibição de gala - inclusive com pênalti perdido -, mas o saldo é bastante positivo. Foram dois títulos do Campeonato Inglês, uma Copa da Inglaterra e uma Copa da Liga, 198 jogos e 22 gols. Ao ser substituído por Kanté nos minutos finais, o espanhol recebeu sonoros aplausos das arquibancadas do Stamford Bridge e deixou o campo em lágrimas.





Quer outra nota positiva do jogo? Guarde este nome: Hudson-Odoi. A promessa do Chelsea foi titular pela quarta vez na temporada e acabou dando as duas assistências para Morata, em dois cruzamentos - um por baixo, outro pelo alto. Veloz, o inglês cobiçado pelo Bayern levou perigo constante jogando pela ponta-direita de ataque.





