Nova lesão de Neymar não afetou parafuso colocado no pé direito do craque

Boas notícias para Neymar e para o PSG. A lesão no pé direito sofrida na partida contra Strasbourg, na última quarta-feira, pela Copa da França, não afetou o parafuso colocado no mesmo local (o quinto metatarso) em cirurgia realizada no ano passado. À época, Neymar ficou fora dos gramados por três meses.





Com a boa nova, agora a ordem é aguardar cerca de 10 dias para decidir a qual tratamento ou procedimento Neymar será submetido. Nesse período, o craque brasileiro realizará novos exames, como ressonância magnética por exemplo.





Neymar se machucou na vitória do PSG por 2 a 0 sobre o Strasbourg, na última quarta-feira, pela Copa da França, e precisou ser substituído logo aos 16 minutos de partida - Diaby entrou em seu lugar. Ele pisou no gramado com a parte externa do pé e saiu de campo mancando.





A dor de cabeça principal fica por conta do primeiro jogo das oitavas de final da Liga dos Campeões, marcado para 12 de fevereiro - daqui a exatos 19 dias -, no Old Trafford.





Globo Esporte