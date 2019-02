Novorizontino conta com golaço para bater Botafogo-SP no Paulista

(Foto: Thomaz Januzzi)









O Novorizontino derrotou o Botafogo-SP por 1 a 0, nesta quinta-feira, em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Paulista. Sob o forte calor de Novo Horizonte, as equipes criaram pouco, mas os mandantes contaram com jogada de rara felicidade do atacante Cléo Silva para garantir a vitória.





Com o resultado, o Novorizontino ampliou provisoriamente sua diferença na vice-liderança do grupo B. Atrás do Palmeiras, com 10 pontos, a equipe do oeste paulista soma sete, contra três do Guarani e um do São Bento. A equipe de Campinas, porém, ainda joga nesta quinta-feira, contra o São Paulo, às 21 horas (horário de Brasília), no Pacaembu.





Já a derrota mantém o péssimo cenário da equipe de Ribeirão Preto. O Botafogo-SP é o lanterna do grupo D, com apenas um ponto somado, atrás do São Paulo, com dez, do Oeste com cinco e do Ituano com quatro, que também joga nesta quinta-feira, contra a Ferroviária às 21h, em Araraquara.





Na quinta rodada do Estadual, o Novorizontino terá pela frente o Oeste, na próxima segunda-feira, às 17h30 (horário de Brasília) na Arena Barueri. Já o Botafogo-SP recebe o São Caetano na próxima terça-feira, às 19h (horário de Brasília).





O Jogo – Precisando do resultado, o Botafogo-SP teve uma chance de ouro para abrir o placar ainda no inicio da partida. Aos nove minutos, Flávio Boaventura derrubou Plínio na área e o árbitro sinalizou pênalti. Na cobrança, porém, o atacante Rafael Costa bateu mal, perto do centro do gol, e Vagner fez a defesa para manter o placar de 0 a 0.





Na segunda etapa, as equipes sofriam para criar chances e o jogo parecia se encaminhar para um empate sem gols. Aos 24 minutos, porém, o atacante Cléo Silva, que havia acabado de entrar na partida no lugar de Murilo Henrique, teve a chance de finalizar dentro da área e acertou uma bela finalização no ângulo direito do Botafogo-SP.





O gol foi o primeiro do camisa 19 no Campeonato Paulista. Peça importante do elenco, o atacante havia entrado em todos os jogos anteriores, mas ainda não havia se destacado com a camisa do Tigre.





Depois de abrir o placar, os mandantes conseguiram seguir na partida sem sofrer maiores riscos da equipe de Ribeirão Preto, que só balançou as redes duas vezes neste Estadual.





Gazeta Esportiva