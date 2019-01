O adeus de uma lenda: Petr Cech anuncia que vai se aposentar ao final da temporada

(Foto: David Klein/Reuters)









Mais uma lenda da geração campeã da Liga dos Campeões com o Chelsea em 2012 deixará os gramados. Petr Cech anunciou nesta terça-feira que vai pendurar as luvas ao final da temporada, quando termina seu contrato com o Arsenal.





- Já se passaram 20 anos desde que eu assinei meu primeiro contrato profissional. Então, parece que é o momento certo para anunciar que vou me aposentar no final desta temporada - disse o tcheco, através de comunicado no Twitter.





Ele vai encerrar a carreira com 37 anos, 20 deles profissional, sendo 15 deles na Terra da Rainha. Lá, conquistou quatro vezes a Premier League (2004–05, 2005–06, 2009–10 e 2014–15) com o Chelsea. Pelos Blues, ainda venceu a Champions em 2011-12.





Ao longo dos 15 anos de Inglaterra, ele sai de cena como o goleiro que mais passou partidas sem sofrer gols na Premier League. Foram 202 jogos sem ser vazado (de um total de 443), superando os 169 de David James, o segundo da lista.





Cech iniciou a carreira no Chmel Blsany e passou pelo Sparta Praga antes de chegar ao Rennes. Foi contratado em 2004 pelo Chelsea para brilhar ao lado de nomes como Lampard, Terry, Drogba e companhia. Sem espaço com a chegada de Courtois, se mudou para o Arsenal em 2015.





